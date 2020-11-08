خادم الحرمين يهنئ بايدن وهاريس بالفوز فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد الأمير محمد سلمان، برقيات تهنئة لجوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لللرئيس بايدن، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار ، وأشاد ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة .