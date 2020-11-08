خادم الحرمين يهنئ بايدن وهاريس بالفوز فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولى العهد الأمير محمد سلمان، برقيات تهنئة لجوزيف بايدن بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب الملك عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالنجاح لللرئيس بايدن، ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والازدهار ، وأشاد ـ بهذه المناسبة بتميز العلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة .
ونشرت وكالة أنباء السعودية، أن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بعث أيضا برقية تهنئة لكامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، وأعرب الملك عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والنجاح لمعاليها، والمزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.
وبعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لجوزيف بايدن بمناسبة فوز فخامته في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لبايدن ،ولشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق المزيد من التقدم والرقي.
كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لكامالا هاريس بمناسبة فوزها بمنصب نائبة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية.
وأعرب ولي العهد عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق، معرباً عن تطلعه إلى مواصلة التعاون المشترك بين البلدين الصديقين، راجين المزيد من التقدم والازدهار لشعب الولايات المتحدة الأمريكية الصديق.
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