شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل وإصابة 5 أشخاص فى انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين فى حماة بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قُتل شخص وأُصيب 4 آخرون جراء انفجار لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في الأراضي الزراعية التابعة لقرية قصر المحرم شمال شرق حماة السورية .

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصدر في قيادة شرطة حماة قوله، إن لغمًا أرضيًا من مخلفات التنظيمات الإرهابية انفجر مساء اليوم الأحد في محيط قصر المحرم، ما أسفر عن مقتل مدني وإصابة 4 آخرين أثناء عملهم في الأراضي الزراعية.

وعمدت التنظيمات الإرهابية قبل اندحارها إلى زرع الألغام والعبوات الناسفة في أماكن انتشارها وإخفائها في القرى والبلدات وفي الأراضي الزراعية لإلحاق أكبر قدر ممكن من الضرر بالأهالي الذين يعودون إلى مناطقهم بعد تحريرها من الإرهاب .

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل وإصابة 5 أشخاص فى انفجار لغم من مخلفات الإرهابيين فى حماة بسوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.