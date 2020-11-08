شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى: وضعى الصحى فى تحسن مستمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن جزيل شكره إلى الشعب الجزائري لاهتمامه بحالته الصحية والتفافه حول رئيسه، مؤكدا أن وضعه الصحي في تحسن مستمر.

وأعرب تبون -في بيان اصدرته الرئاسة الجزائرية مساء اليوم الاحد - عن تقديره لدعوات الشفاء له النابعة من أصالة ونبل المواطنين الجزائريين.

وقال بيان للرئاسة الجزائرية "يطمئن الرئيس تبون الشعب الجزائري الذي ينتظر عودته إلى أرض الوطن، بأن وضعه الصحي في تحسن،متضرعا للمولى عز وجل أن يعافي المصابين بفيروس كورونا المستجد، ويرحم المتوفين ويلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان".

وكانت الرئاسة الجزائرية قد اعلنت في وقت سابق اليوم الأحد أن الحالية الصحية للرئيس عبد المجيد تبون في تحسن إيجابي وأنه بصددإتمام بروتوكول العلاج من فيروس كورونا في احد المستشفيات الالمانية.

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