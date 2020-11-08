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تسجيل 1139 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا فى لبنان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية​ تسجيل 1139 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمى للإصابات إلى 94236 حالة. ووفقا لموقع روسيا اليوم أوضحت وزارة الصحة اللبنانية​ أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 723.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية​ إلى أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت وصل إلى 1323296، بينها 213269 فحصا فى المطار.

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