شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1139 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت ​وزارة الصحة اللبنانية​ تسجيل 1139 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمى للإصابات إلى 94236 حالة. ووفقا لموقع روسيا اليوم أوضحت وزارة الصحة اللبنانية​ أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 723.

وأشارت وزارة الصحة اللبنانية​ إلى أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت وصل إلى 1323296، بينها 213269 فحصا فى المطار.