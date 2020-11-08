شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 1139 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمى للإصابات إلى 94236 حالة. ووفقا لموقع روسيا اليوم أوضحت وزارة الصحة اللبنانية أنه تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 723.
وأشارت وزارة الصحة اللبنانية إلى أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت وصل إلى 1323296، بينها 213269 فحصا فى المطار.
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