شكرا لقرائتكم خبر عن العين الإماراتى: طائرة تابعة لـ "فلاي دبي" تحط فى مطار بن جوريون بإسرائيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حطت طائرة تتبع شركة"فلاي دبي" الإماراتية، الأحد، في مطار بن جوريون الدولي، بمدينة تل أبيب، في أول رحلة لها إلى إسرائيل وفقا لما نشره موقع العين الإماراتى.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في تغريدة على تويتر " ثمار السلام: طائرة فلاي دبي تهبط لأول مرة في مطار بن جوريون"، وكانت فلاي دبي، قد أعلنت عن تسيير رحلاتها المنتظمة بين دبي وتل أبيب بواقع رحلتين يوميا من دبي إلى تل أبيب.

ويأتي تسيير هذه الرحلات في أعقاب اتفاقية النقل الجوي التي تم توقيعها مؤخرًا بين البلدين وبدء رحلات المسافرين والشحن الجوي من قبل شركات الطيران الوطنية الأخرى، كما كان هناك عدد من الزيارات الثنائية لفتح فرص السفر والسياحة".

وقبل أيام، أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية أركياع رسميا عن تدشين خط للرحلات المباشرة إلى دبي بداية من 3 يناير 2021، وصادق مجلس الوزراء الإماراتي، على اتفاقية حكومة الإمارات وحكومة دولة إسرائيل بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول.