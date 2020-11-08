شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر كردية: طائرات تركية تستهدف قياديا بحزب العمال الكردستانى بسنجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقلت قناة العربية فى خبر عاجل لها منذ قليل، عن مصادر كردية تأكيدها أن طائرات تركية تستهدف قياديا بحزب العمال الكردستانى بسنجار.

وفى وقت سابق أفاد مصدر أمنى عراقى، بانتشار قوات الأمن بشكل مكثف بالقرب من ساحة الحرية وسط بغداد نتيجة وصول عشرات المتظاهرين إلى الساحة، وقال المصدر الذى رفض ذكر اسمه - فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية نيوز) - إن "العشرات من المتظاهرين وصلوا إلى ساحة الحرية بالقرب من جسر الطابقية وسط العاصمة بغداد".

وأضاف المصدر أن هناك انتشارا أمنيا مكثفا فرضته القوات الأمنية بالقرب من المتظاهرين، مؤكدا أنه لا يوجد أى محاولات لقطع الطريق، موضحا أن المتظاهرين خرجوا احتجاجا على بقاء القوات العسكرية الأمريكية هناك.