شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 4 جنود أمريكيين فى سوريا جراء انفجار عبوة ناسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قتل أربع جنود أمريكيين جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت آليتهم في ريف الحسكة شمال شرق سوريا.

ذكرت ذلك قناة " روسيا اليوم" مساء اليوم الأحد ،وأشارت القناة نقلا عن مصادر أهلية إلى أن الجنود الأمريكيين قتلوا في ريف بلدة مركدة على طريق الحسكة - دير الزور.

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