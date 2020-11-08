تسجيل 4596 إصابة و75 وفاة بـ"كورونا" فى المغرب خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 4596 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 256781 حالة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية اليوم بأنه تم تسجيل 75 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 4272 حالة، كما تم تسجيل 4245 حالة شفاء إضافية ليبلغ إجمالي حالات التعافي 209801

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