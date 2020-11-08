شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء فلسطين يبحث مع مفوض عام "الأونروا" الوضع المالى للوكالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الأحد، مع المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) فيليب لازاريني، الأوضاع المالية للوكالة، وجهودها لمواجهة الأزمة المالية التي تواجهها نتيجة الانخفاض الحاد في المساعدات الدولية.

وقال اشتية - وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - إن "الأونروا" جزء لا يتجزأ من الرواية الفلسطينية والذاكرة التراكمية لمعاناة الشعب الفلسطيني، مجددًا تأكيده على دعم القيادة للوكالة وسعيها للحفاظ على الوكالة الأممية بالتعاون مع الأمم المتحدة ومجتمع المانحين، حتى إيجاد حل عادل للقضية.

كما أطلع لازاريني، رئيس الوزراء الفلسطيني على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في أماكن تواجدهم كافة، وجهود المنظمة الأممية في تقديم خدماتها المختلفة في المخيمات.

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