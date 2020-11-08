شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل 670 إصابة جديدة و12 وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم اللجنة الوطنية لمتابعة فيروس كورونا بالجزائر جمال فورار تسجيل 670 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و12 حالة وفاة خلال يوم واحد.

وأشار فورار -في مؤتمر صحفي اليوم الأحد- إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بالجزائر إلى 62 ألفًا و51 حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس إلى 2048 وفاة.

وقال "إن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 42 ألفًا و37 حالة"، منوهًا بأن أغلب الوفيات من بين كبار السن، مشيرًا إلى وجود 63 مريضًا بالعناية المركزة.

يُذكر أن أغلب الإصابات كانت تتركز في ولاية البليدة، التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترًا غربًا، وتم فرض حجر صحي كامل عليها منذ 24 مارس الماضي لمدة شهر؛ بسبب انتشار حالات الإصابة بها.

وأعلنت السلطات الجزائرية تشديد حظر التجوال المفروض حاليًا بسبب الكورونا ليصبح من 8 مساءً إلى 5 صباحًا في 29 ولاية من بينها الجزائر العاصمة، اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء.