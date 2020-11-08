الخليج – واس : صرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، الرائد خالد الكريديس، بأن الأجهزة الأمنية في مكافحة الجرائم وتعقُّب مرتكبيها من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على أربعة من مخالفي نظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية (أعمارهم في العقدين الثالث والرابع)؛ ثبت تورطهم بجمع الأموال من بني جلدتهم من المخالفين، وتحويلها إلى خارج السعودية، متخذين أحد المتاجر وسط مدينة الرياض مقرًّا لهم، وتستُّر ثلاثة مواطنين على نشاطهم، ومنهم مالك المتجر. وقد ضُبط بحوزة المقبوض عليهم مبالغ مالية مجهولة المصدر، قدرها (232،339) ريالاً، إضافة إلى سندات إيداع لمبالغ مالية. وقد جرى إيقافهم، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم كافة لإحالتهم إلى النيابة العامة.

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على 4 من مخالفي نظام أمن الحدود تورَّطوا بجمع أموال وتحويلها إلى الخارج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.