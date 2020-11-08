الانضباط تفرض غرامات مالية على مارتينيز وأيمن يحيى وتوقف الكعبي وشنيحي

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم إيقاف لاعب نادي العين يحيى علي الكعبي مباراتين بما في ذلك مباراة الإيقاف التلقائي نظير قيامه بارتكاب سلوكٍ مشين تجاه لاعب فريق الفتح، كما قررت إلزامه بدفع غرامة مالية قدرها (20,000) عشرون ألف ريال لحساب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وألزمت اللجنة إبراهيم شنيحي لاعب ضمك بدفع 10 آلاف ريال بسبب استخدامه اللعب العنيف في مباراة فريقه أمام الهلال ،بالإضافة إلى الإيقاف التلقائي المترتب عن البطاقة الحمراء وذلك حسب ما ورد في تقرير حكم المباراة الوارد للجنة.

وغرمت لاعب نادي النصر أيمن يحيى وألزمته بدفع غرامة قدرها (20،000) عشرون ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انتر فيو بعد نهاية مباراة فريقه مع الشباب.

كما ألزمت لاعب نادي النصر غوانزالو مارتينيز بدفع غرامة قدرها (20،000) عشرون ألف ريال لغيابه عن المقابلة الإعلامية في منطقة الفلاش انتر فيو بعد نهاية المباراة.

وتم إيقاف مسؤول نادي الجيل أحمد التركي لثلاث مباريات عن جميع المباريات الرسمية التي يحق له المشاركة فيها لقيامه بمحاولة الاعتداء على مسؤولي مباراة فريقه أمام فريق عرعر ضمن منافسات دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى، كما ألزمته بدفع غرامة قدرها (22،500) اثنان وعشرون ألفاً وخمسمائة ريال.