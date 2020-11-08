شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 25 طن منتجات غذائية داخل مستودع مخالف وغير مرخص بـ«تبوك» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت هيئة الغذاء والدواء أنه تم اليوم الأحد رصد مستودع غذائي مخالف وغير مرخص في منطقة تبوك. وأضافت الهيئة، عبر حسابها في “تويتر”، أنه تم ضبط 25 طنًا من المنتجات وإغلاق المنشأة واستكمال الإجراءات اللازمة بحقها.

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