بهذه المعامل... السيسي يقرر تطوير كليات الطب في 3 جامعات

جاء ذلك خلال اجتماع السيسي، اليوم الأحد، مع اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، بحسب موقع "بوابة أخبار اليوم".

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إنه تم خلال الاجتماع متابعة نشاط صندوق تحيا مصر في مجال الحماية الاجتماعية، ودعم الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

وأوضح أن الرئيس شدد على أهمية زيادة حجم برامج الدعم المقدمة من الصندوق لتشمل أكبر عدد ممكن من المواطنين، وتكثيف نشاطه من خلال مختلف برامج الحماية الاجتماعية للشرائح المستهدفة، مع الأخذ في الاعتبار حلول فصل الشتاء، وبداية العام الدراسي الحالي.