لأول مرة... طائرة تجارية إسرائيلية تحلق في أجواء السودان

وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الطائرة التابعة لشركة "إلعال" مرت فوق أجواء السودان، في طريقها من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب إلى مدينة عنتيبي.

وأوضحت أن الطائرة "بوينج 737" ستقل في طريق عودتها 153 مواطنا أوغنديا، سيحضرون دورات متقدمة في الزراعة ضمن برنامج أطلقته وزارة الخارجية الإسرائيلية.

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وبفضل المرور فوق السودان، تم تقصير مسار الرحلة بنحو نصف ساعة مقارنة بمسارات أخرى.

وهذه هي المرة الأولى التي تحصل فيها رحلة تجارية تابعة لشركة طيران إسرائيلية على تصريح بالمرور عبر أجواء السودان والذي على الرغم من اتفاق التطبيع لا تربطه حتى الآن رسمياً علاقات مع إسرائيل، بحسب الصحيفة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، حصلت طائرة خاصة إسرائيلية على الموافقة للعبور في أجواء السودان، بينما كانت في طريقها من الأرجنتين إلى تل أبيب.

وختمت الصحيفة بالقول "يدور الحديث الآن عن مسار يتوقع أن تستخدمه شركات الطيران الإسرائيلية إلى وجهات في أفريقيا.

وأمس السبت، قالت مصادر في وزارة الخارجية السودانية إنها لم تتلق طلبا بعبور طائرة إسرائيلية للأجواء السودانية.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، قالت أمس الأول (الجمعة)، إن رحلة تجارية إسرائيلية ستمر لأول مرة عبر أجواء السودان الأحد.

لكن وبحسب موقع "العين الإخبارية" فقد أكدت المصادر أنها لم تتلق أي طلب لعبور طائرة إسرائيلية تجارية لأجواء البلاد الأحد.

ولفتت المصادر إلى أنه ربما تقدمت السلطات الاسرائيلية بالطلب، لكن لم يصل للوزارة حتى الآن.

وكان قادة الولايات المتحدة وإسرائيل والسودان قد أعلنوا في بيان مشترك في الثالث والعشرين من أكتوبر/ تشرين أول الماضي، عن توصل الخرطوم وتل أبيب لاتفاق سلام بينهما.

وقد تم رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد اتفاق التطبيع، لتصبح بذلك الدولة العربية الخامسة التي تعلن تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد مصر والأردن والإمارات والبحرين.