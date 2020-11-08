"ندعوهم إلى عدم المشاركة"... تحذير رسمي للمشاهير في السعودية

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن العبدالعالي قوله إن "المملكة العربية السعودية منذ بدء الجائحة وحتى اليوم، هي مضرب مثل رائع نفخر به جميعا على المستوى العالمي من منظمات وهيئات تشيد بما قامت قيادة المملكة، والأجهزة، والمجتمع وما ضربه من أمثلة رائعة في التقيد بالإجراءات الاحترازية، أدت إلى هذه المكاسب بحمد الله".

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وأضاف: "من المتوقع ممن لديهم نشاط وتفاعل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي ويحظون بمتابعة ومشاهدة من شرائح واسعة في المجتمع، أن يكونوا أمثلة رائعة أيضا كما هو حال المجتمع، ونتوقع منهم أن ينشروا لمن يتابعونهم الرسائل الإيجابية، وأن يحذروا من مخالفة الإجراءات الوقائية، وأن يشاركوا في نقل الصورة التي تتضمن السلوكيات السليمة، التي تعد المظهر والسمة العامة في المجتمع".

وتابع: "ننتظر ونأمل ونترقب ونتوقع منهم إذا تمت دعوتهم إلى موقع أو مناسبة، أن يكونوا مثالا في الاعتذار وعدم قبول المشاركة إذا كانت المناسبة لا تطبق فيها الاشتراطات بالشكل السليم، ونتوقع منهم أيضا إذا رصدوا أي خطورة على المجتمع أن يساندوا بقية الجهات المسؤولة التي تقوم بدور كبير جدا في المراقبة والمتابعة في مختلف المواقع، ويبلغوا هذه الجهات لاتخاذ اللازم في ما يتم من مخالفات في هذه المواقع، فحماية أفراد المجتمع مسؤوليتنا جميعا، ونتوقعها منهم أيضا".

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 363 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد19"، فيما تم رصد تعافي 420 حالة إضافية، و15 حالة وفاة جديدة.