الأردن... 300% زيادة في الطلب على أسطوانات الغاز

ونقل موقع "عمون" سعيدات قوله إن: "الطلب على اسطوانات الغاز ارتفع من 60 ألف أسطوانة يوميا إلى 190 ألف إسطوانة منذ بداية نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي"، مرجعا ذلك إلى انخفاض درجات الحرارة ودخول الموسم الشتوي، وبدء حالة عدم الاستقرار الجوي.

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وطالب سعيدات المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات ووزارة الطاقة والثروة المعدنية، بتفعيل تصاريح الحظر الشامل لسائقي شاحنات الغاز وإداريي مستودعات الغاز ليتمكنوا من الوصول إلى مستودعاتهم.

وأشار إلى أن الشاحنات تبقى في المستودعات وهي بعيدة عن أماكن سكن السائقين.

وبين أن عدد هذه التصاريح لا يتجاوز الـ300، والهدف هو استمرار تزويد وكالات الغاز بالأسطوانات خلال فترة الحظر الشامل.

كما طالب بتفعيل تصاريح موظفي النقابة لمتابعة عمليات المناولة والتزويد تلافيا لحدوث أزمة في هذا القطاع خلال فترة الحظر الشامل لمدة 4 أيام.

وتوقع سعيدات بان يستمر الطلب على الغاز بنحو 200 ألف إسطوانة يوميا خلال الحظر نتيجة تواجد المواطنين في منازلهم وتأثر المملكة بمنخفضات جوية متتالية.