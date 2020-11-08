وزير الخارجية الجزائرى يبحث مع وزير الداخلية الفرنسى التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل وزير الشئون الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، اليوم الأحد وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان الذي يزور الجزائر حاليا، لبحث التعاون المشترك بين البلدين، وكان وزير الداخلية الفرنسي قد ألتقى في وقت سابق اليوم بعبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) حيث تركزت المباحثات بينهما حول سبل ووسائل تعزيز و تنويع التعاون القائم بين البلدين.

كما أجرى وزير الداخلية الفرنسي مباحثات مع نظيره الجزائري كمال بلجود، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي.

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