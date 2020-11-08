الأردن يسجل 4519 إصابة و52 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الأردن عن تسجيل 4519 إصابة و52 وفاة حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية من قليل.
وفى وقت سابق، أكد عضو اللجنة الوطنية للأوبئة في الأردن بسام حجاوي، أن الحكومة تعمل على توفير 4 أجهزة "إيكمو" لاستخدامها للحالات المتقدمة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وقال: "الحكومة ستعمل على تزويد القطاعات بـ4 أجهزة أتمنى أن يتم التدريب عليها".
وأضاف: "إذا جاء المريض إلى المستشفى متأخرا ويشكو من أمراض مزمنة وكبير السن، أي بعوامل خطر، تكون نسبة التعافي أقل وتكون المضاعفات أكثر"، وأشار إلى وجود جهازي "إيكمو" في الخدمات الطبية الملكية ومستشفى الأمير حمزة.
و"الإيمكو" جهاز يشبه الرئة الصناعية، حيث يستخدم لتزويد الدم بالأوكسجين مباشرة دون المرور بالرئة، وأعلن الأردن عن تسجيل 95864 إصابة و1069 وفاة بالفيروس.
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