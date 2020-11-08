شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تسجل 363 إصابة جديدة بكورونا و15 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، تسجيل 363 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا المستجد (COVID -19)، ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 350 ألفا و592 حالة.

وأفاد مساعد وزير الصحة السعودي المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي- وفقا لوكالة الأنباء السعودية- بتسجيل 420 حالة شفاء، ليصل إجمالي المتعافين إلى 337 ألفا و386، فيما بلغ عدد الوفيات 5 آلاف و540 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة جديدة.

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