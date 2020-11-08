الرئيس السورى يصدر تعديلات مبالغ البدل النقدى للمكلفين بالخدمة الإلزامية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس السورى بشار الأسد مرسوما تشريعيا يشمل التعديلات أحكام ومبالغ البدل النقدى للمكلفين بالخدمة الإلزامية الذين تقرر وضعهم بخدمة ثابتة، والبدل النقدي للمكلفين المقيمين خارج سوريا، وفقا لخبر عاجل لموقع روسيا اليوم. وفى وقت سابق أصدر الرئيس السوري، بشار الأسد، يوم الأربعاء الماضى، مرسوما تشريعيا منح بموجبه العاملين في وظائف تعليمية بوزارة التربية السورية تعويضا ماليا. ويحمل المرسوم التشريعي رقم 27 لعام 2020، ويقضي بمنح العاملين في وظائف تعليمية بوزارة التربية "تعويض طبيعة عمل" شهري بنسبة 40% من الأجر الشهري النافذ بتاريخ 30-6-2013.

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