شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم مسلح يستهدف حاجزا لقوات النظام بريف درعا فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المرصد السورى، أن حاجز أمى لقوات النظام تعرض لهجوم مسلح بريف درعا الشرقى ، وسقط 9 من عناصر الحجز فى الأسر ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفرى، أن بلاده لم تستخدم أسلحة كيميائية ولم تعد تمتلكها أساسا وملتزمة بالتعاون مع منظمة الحظر لتسوية المسائل العالقة بما يتيح إغلاق الملف، وقال الجعفرى - في بيان أمام جلسة لمجلس الأمن عبر الفيديو، وفقا لقناة (روسيا اليوم) - "إن سوريا تمكنت رغم الظروف الصعبة التي مرت بها قبل سنوات ورغم التحديات الجسيمة التي فرضتها التنظيمات الإرهابية والإرهابيون العابرون للحدود من التعاون مع الأمم المتحدة ومنظمة الحظر للوفاء بتعهداتها الناجمة عن انضمامها لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عام 2013".

وأوضح الجعفرى ، أن ذلك التعاون أسفر عن التخلص من كامل مخزون سوريا وتدمير مرافق الإنتاج ذات الصلة، وهو الأمر الذي أكدته رئيسة البعثة المشتركة للتخلص من الأسلحة الكيميائية سيجريد كاج في يونيو 2014 كما أكدته الوثائق الصادرة عن الأمانة الفنية لمنظمة الحظر وآخرها التقرير الشهري الـ 85 للمدير العام الصادر بتاريخ 26 أكتوبر الماضي.