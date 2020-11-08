شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 4519 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، تسجيل 4519 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 109 آلاف و321 إصابة.

وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية اليوم /الأحد/ - أن جميع حالات الإصابة الجديدة محلية، كما تم تسجيل 52 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 1233 حالة.

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