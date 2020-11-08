شكرا لقرائتكم خبر عن تحمل 22 طن أدوية..قافلة مساعدات إماراتية لمكافحة كورونا تصل سوريا(صور) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بتوجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي وصلت العاصمة دمشق قافلة مساعدات برية تحمل 22 طناً من الأدوية والمواد الطبية.

وتأتي المساعدات التي سيرتها الهيئة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية، للحد من تفشي جائحة "كوفيد-19" على الساحة السورية، ضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات للتصدي للجائحة، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية ودعم القطاع الطبي السوري لمواجهة التحديات الماثلة في هذا الصدد.

ويستفيد من هذه المساعدات آلاف العاملين في مجال الرعاية الصحية في سوريا، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وقال الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، إن هذه القافلة من المساعدات تأتي في إطار المبادرات التي تضطلع بها دولة الإمارات لدعم الجهود الدولية للتصدي لانتشار فيروس كورونا عالمياً.

وأشار إلى اهتمام الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بالمساعدات التي تقدمها الهيئة في هذا الصدد، لما لها من تأثير مباشر في الحد من انتشار الجائحة في عدد من الدول، وتعزيز قدرة الكوادر الطبية التي تمثل خط الدفاع الأول في هذه الظروف الصحية الاستثنائية، في مجال الوقاية والحماية.



وأكد أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز الأوضاع الصحية الراهنة، والوقوف بجانبها وتعزيز قدراتها الصحية لمواجهة تداعيات الجائحة.

وقال إن هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، سيرت هذه الشحنة من المساعدات الطبية بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية، في إطار التعاون الإنساني المشترك بين الجمعيتين الوطنيتين، وحرصاً من الهيئة على دعم قدرات الجمعية الوطنية السورية ومساندة جهودها في المجال الصحي على ساحتها المحلية.



وأشار الفلاحي إلى أن المساعدات الطبية تتضمن المواد الأساسية المستخدمة في تعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدي لجائحة كورونا، ومساعدة الكوادر الطبية، على أداء دورها، ودعم جهودها لاحتواء انتشار الفيروس في سوريا.

وأضاف: "تأتي هذه المساعدات ضمن الاستجابة العالمية لمواجهة انتشار جائحة (كوفيد-19) وتعتبر هذه الشحنة الرابعة من المساعدات الطبية لسوريا، حيث وصلت سابقاً ثلاث شحنات جواً إلى العاصمة دمشق".

وأكد أن دولة الإمارات تبذل جهوداً كبيرة لمساعدة الدول الشقيقة والصديقة على تجاوز الأوضاع الصحية الراهنة، والوقوف بجانبها وتعزيز قدراتها الصحية لمواجهة تداعيات الجائحة.