شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الجزائرية تؤكد تحسن حالة الصحية للرئيس تبون لإصابته بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الرئاسة الجزائرية تحسن حالة الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون الصحية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وفى وقت سابق أعلنت الرئاسة الجزائرية أن الرئيس عبد المجيد تبون يواصل تلقى العلاج بأحد المستشفيات الألمانية جراء إصابته بفيروس كورونا، مؤكدة أن حالته الصحية فى تحسن تدريجي. وقالت الرئاسة الجزائرية فى بيان لها "يواصل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تلقيه العلاج بأحد المستشفيات الألمانية المتخصّصة، عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد". وأضاف البيان "يُطمئن الطاقم الطبّى بأنّ الرئيس تبون يستجيب للعلاج وحالته الصحية فى تحسن تدريجى وفق ما يقتضيه البروتوكول الصحي".

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