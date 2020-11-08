شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العراقية تسجل 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت وزارة الصحة العراقية اليوم الأحد، 2530 إصابة جديدة بفيروس كورونا و44 حالة وفاة، وذكرت الوزارة - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - أنه تم فحص 15 ألفًا و965 نموذجا فى كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ ليكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق 3 ملايين و2586 نموذجًا.

وأضافت أنه تم تسجيل 3002 حالات شفاء لهذا اليوم؛ ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 428 ألفًا و928 حالة بنسبة شفاء 86 %.

وأشار البيان إلى أن إجمالي الإصابات في عموم العراق بلغ 498 ألفًا و549 حالة منها 58 ألفًا و294 حالة ما زالوا يتلقون العلاج و388 حالة في العناية المركزة، لافتًا إلى أن إجمالي حالات الوفاة وصل إلى 11 ألفا و327 حالة. وكان مصدر طبي عراقى، أعلن اليوم الأحد، أنه تم تسجيل 18 إصابة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية في محافظة ذي قار بجنوب شرق العراق.

وقال المصدر- في تصريحات أوردتها قناة "السومرية" الإخبارية- إن "محافظة ذي قار سجلت 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة في عموم المنطقة خلال الـ24 ساعة الماضية".

من جانبها أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراقي، اليوم الأحد، انخفاض أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد، مسجلة 787 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة المنصرمة.