شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تندد بالاعتقال التعسفى لليبيين من شرق البلاد بطرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نددت منظمة الأمم المتحدة بالاعتقال التعسفي لليبيين من شرق البلاد في طرابلس، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. واتهمت الأمم المتحدة مجموعات مسلحة باعتقال ليبيين من شرق البلاد في طرابلس.

وفى وقت سابق، توفى رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق بليبيا، الشيخ حسين الكوني، مساء الجمعة الماضى بمدينة غات جنوب غربي ليبيا.

وعمل الشيخ حسين الكوني رئيس المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا رئيسا للمجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق، كما شغل منصب أمين اللجنة الشعبية بمدينة غات، وسفيرا لليبيا في النيجر، قبل أحداث فبراير 2011.