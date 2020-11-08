شكرا لقرائتكم خبر عن الأكراد السوريون يفرضون حظر تجوال جزئى فى مناطق سيطرتهم لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، أن الأكراد السوريين يفرضون حظر تجوال جزئى فى مناطق سيطرتهم لمواجهة كورونا.

وفى وقت سابق بتوجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتى وصلت العاصمة دمشق قافلة مساعدات برية تحمل 22 طناً من الأدوية والمواد الطبية.

وتأتى المساعدات التي سيرتها الهيئة بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر السورية، للحد من تفشي جائحة "كوفيد-19" على الساحة السورية، ضمن الاستجابة العالمية لدولة الإمارات للتصدي للجائحة، وتعزيز الإجراءات الوقائية والاحترازية ودعم القطاع الطبي السوري لمواجهة التحديات الماثلة في هذا الصدد.

ويستفيد من هذه المساعدات آلاف العاملين فى مجال الرعاية الصحية في سوريا، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات "وام".