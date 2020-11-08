شاهد .. استراحة «رقمية» للمتنزهين مزودة بـ «WiFi» و «مداخل USB» بالدمام

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: بدأت بلدية وسط الدمام بتركيب النموذج الأولي من المقاعد المخصصة للمتنزهين باسم (الاستراحة الرقمية) وذلك ضمن مبادرة أنسنة المدن وتحسين المشهد الحضري وللإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة. وتم تزويد ” الاستراحة الرقمية” بأحدث التقنيات التي تساهم في خدمة المجتمع وتلبية أحتياجاتهم كونها تعمل على الطاقة الشمسية مزودة بشبكة WiFi و 4 مداخل USB لشحن الأجهزة الذكية كما تحتوي على ساعة رقمية تبين الوقت واليوم والتاريخ وحرارة الطقس ومواعيد الصلاة ومكبر سماعة لآذان الصلوات الخمس.

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