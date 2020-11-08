إنقاذ خمسة عمال سوريين من حريق مطعم سوري في العراق

ونقلت "السومرية" عن مديرية الدفاع المدني تأكيدها اليوم في بيان إن:"فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على حادث حريق اندلع داخل المطعم السوري الواقع في قضاء الفلوجة حي الشرطة في محافظة الأنبار مساء هذا اليوم الاحد".
وأردف البيان أن: "فرق الدفاع المدني تمكنت من إنقاذ خمسة عمال سوريين الجنسية مع إجراء الإسعافات الأولية وإنعاشهم بواسطة أجهزة التنفس قبل نقلهم إلى مستشفى الفلوجة العام بعجلات إسعاف الدفاع المدني بعد تعرضهم لحالات اختناق نتيجة استنشاقهم الدخان الكثيف المنبعث من جراء الحريق داخل المطعم".
وأكدت المديرية أن "سبب الحادث كان الإهمال بشروط السلامة والأمان".
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