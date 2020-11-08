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الحكومة المصرية تستعرض تفاصيل الاشتراطات البنائية فى كل المحافظات

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© AFP 2020 / KHALED DESOUKI

وأفادت بوابة "أخبار اليوم"، اليوم الأحد، بأن مدبولى عقد اجتماعا، اليوم، عبر الفيديو كونفرانس، بحضور وزراء التنمية المحلية والإسكان، ومحافظى الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ورئيس هيئة التخطيط العمرانى، ومساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وممثلى عدد من الجهات المعنية، للغرض نفسه.

وتم خلال الاجتماع استعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات المصرية، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة التى سيتم تطبيقها بالتوازي فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.

وأوضحت البوابة أن تلك المحافظات هي التي تم الانتهاء من دراسة أوضاعها من جانب كليات الهندسة والتخطيط العمرانى، تمهيدا لعرض تلك الاشتراطات فى الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، حتى يتسنى البدء فى تطبيقها.

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