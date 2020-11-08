الحكومة المصرية تستعرض تفاصيل الاشتراطات البنائية فى كل المحافظات

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وتم خلال الاجتماع استعراض مقترح وتفاصيل الاشتراطات البنائية العامة التى سيتم تطبيقها فى كل المحافظات المصرية، وقواعد وإجراءات استصدار رخص البناء، بالإضافة إلى بعض الاشتراطات والمعايير الخاصة التى سيتم تطبيقها بالتوازي فى محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية.
وأوضحت البوابة أن تلك المحافظات هي التي تم الانتهاء من دراسة أوضاعها من جانب كليات الهندسة والتخطيط العمرانى، تمهيدا لعرض تلك الاشتراطات فى الاجتماع القادم للمجلس الأعلى للتخطيط العمرانى، حتى يتسنى البدء فى تطبيقها.
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