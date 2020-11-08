النقل المصرية تكشف عن فرص استثمارية بنظام الـ "بي أو تي"

وبحسب صحيفة "المال" الاقتصادية المصرية أعلن وزير النقل في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، عن وجود عدد من الفرص الاستثمارية التي توفرها وزارة النقل المصرية، مشيرا إلى أنه تم تحديد عدد من مشروعات النقل السككي التي يمكن التعاون فيها مع المستثمرين لتنفيذها بنظام الإنشاء – التشغيل – نقل المشروع لملكية الدولة.. بي أو تي.

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ولفت الوزير إلى أن من أهم المشروعات، إعادة تأهيل خط سكة حديد أبو طرطور – قنا – سفاجا – الغردقة، وإنشاء خط سكة حديد الروبيكي – العاشر – بلبيس وربطه مع الميناء الجاف بالعاشر من رمضان المقرر إنشاؤه، وإنشاء الخط السادس لمترو الأنفاق – المعادي – الخصوص، وإنشاء خط سكة حديد أسوان – توشكي ومده إلي مدينة وادي حلفا بالسودان.

وتابع إنشاء خط سكة حديد الفردان – بئر العبد – العريش – رفح مروراً بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومده مستقبلاً لمدينة طابا، وإنشاء خط سكة حديد مرسي مطروح – ميناء جرجوب ، وإنشاء خط مرسي مطروح – سيوه ومد خط مطروح – السلوم إلي مدينة بني غازي بليبيا.

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وتابع وزير النقل، أنه من المشروعات أيضاً إنشاء خط سكة حديد يربط ميناء غرب بورسعيد حتى ميناء أبوقير بالإسكندرية مروراً بدمياط والمنصورة الجديدة.

وبحسب الوزير فمن المقرر توقيع مذكرة تفاهم مع أحد المستثمرين لتنفيذه بنظام بي أو تي أثناء فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيا النقل ترانس ميا.

وأوضح الوزير أنه في ضوء الاهتمام الكبير من الدولة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي فقد تم تحديد عدد من المشروعات التي يمكن التعاون مع المستثمرين لتنفيذها وهي "إنشاء محطة الحاويات الثانية بميناء دمياط وإنشاء محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا، وإنشاء محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة".

وعن مشروعات الموانئ البرية والجافة التي يمكن التعاون مع المستثمرين لتنفيذها فقد أشار الوزير إلى أنها: إنشاء 7 موانئ جافة بمدن: ”السادس من أكتوبر والعاشر من رمضان و برج العرب الجديدة و دمياط الجديدة وبني سويف الجديدة وسوهاج الجديدة و السادات .