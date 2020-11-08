الجيش اليمني: طيران التحالف العربي دمر تجمعات وآليات للحوثيين شرقي الجوف

القاهرة- سبوتنيك. وذكر الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، العقيد ربيع القرشي، عبر حسابه على "تويتر"، أن "طيران التحالف العربي نفذ ضربات جوية متتالية على حشود وتجمعات أفراد وآليات للحوثيين شرق مدينة الحَزم (مركز محافظة الجَوف)".

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وأوضح أن "التجمعات والآليات التابعة للحوثيين كانت في طريقها لتعزيز عناصرها في جبهات الجِدعَان ونجد العَتق (التابعة لمديرية نِهم شرقي العاصمة صنعاء)".

وأكد العقيد القرشي "تدمير تعزيزات الحوثيين في الضربات الجوية للتحالف".

من جهة أخرى، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن طيران التحالف شن 5 غارات على محافظة الجَوف، استهدفت 4 غارات منها مديرية الحَزم، فيما طالت غارة أخرى مديرية خبْ والشّعْف شرقي الجَوف.

والسبت، أعلن الجيش اليمني السيطرة على جبال الدقيقة جنوب معسكر الخنجر الاستراتيجي شرقي مديرية خبْ والشّعْف، وذلك بعد أيام من تمكن قواته، الخميس، من السيطرة على أكثر من 5 كيلو مترات شرقي مدينة الحَزم مركز الجَوف، سبق ذلك تقدم مماثل تمثل في تحرير جبال وتباب خليف الأوعال والراهنة وشعبي الدقيقة والدشيوان، وقرية الأشراع غربي معسكر الخنجر الاستراتيجي.