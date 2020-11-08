الكاظمي يبحث مع الوفد الوزاري السعودي مذكرات التفاهم بين البلدين

وأكد السيد الكاظمي، على أهمية عقد هذه الاجتماعات، التي تفضي إلى تطوير العلاقات الثنائية بين بغداد والرياض، وتعزز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات، وبما يحقق مصالح شعبي البلدين.

وبين الكاظمي أن الفرص الاستثمارية متاحة أمام الشركات السعودية، مؤكدا سعي الحكومة الى تذليل كل العقبات أمام الشركات التي ترغب في الاستثمار بالعراق، كما أوضح أهمية تفعيل بعض المشاريع المشتركة بين البلدين ضمن إطار الجامعة العربية، فضلا عن تطوير العمل في السوق النفطية.

وضم الوفد السعودي وزراء الصناعة والثروة المعدنية، والنقل، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، ومحافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية، ورئيس الهيئة العامة للنقل، إلى جانب ممثلين عن عدد من الوزارات والشركات السعودية في مختلف القطاعات.

ووصل وفد سعودي، اليوم الأحد، إلى العراق، في زيارة رسمية في إطار الأعمال التحضيرية لانعقاد مجلس التنسيق السعودي العراقي في دورته الرابعة، ولعقد لقاءات مع المسؤولين العراقيين لبحث التعاون في المجالات المختلفة.