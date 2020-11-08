وزير النقل المصري: 70 مليار جنيه إجمالي الإنفاق على النقل في 3 شهور

وبحسب موقع "سي إن بي سي عربية" توقع وزير النقل المصري ألا تتأثر وتيرة العمل في المشروعات الجاري تنفيذها، في حال تفشى موجة ثانية لفيروس كورونا بمصر، لا سيما مع الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الشركات.

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وكان وزير النقل المصري قد أشار في تصريحات سابقة نهاية أكتوبر الماضي إلى أن إجمالي تكلفة مشروعات وزارة النقل في إطار رؤيتها الاستراتيجية خلال الفترة من ( 2014 – 2024 ) 1.1 تريليون جنيه.

وأكد الوزير أن الاستثمارات في مشروعات الأنفاق والجر الكهربائي خلال الفترة من (2014-2024) بلغت 512 مليار جنيه.