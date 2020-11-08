شكرا لقرائتكم خبر عن «التجارة» توضح ضوابط تنظيم الحضور داخل المنشآت.. تشديد الرقابة والمخالفات (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين، أن كل منشأة مسؤولة عن عدد الموجودين داخلها وضبط حضورهم واصطفافهم.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليومي للكشف عن مستجدات كورونا أنه يجب أن يكون هناك تنظيم دقيق للمحافظة على التباعد الاجتماعي لاسيما أثناء التخفيضات.
وتابع المتحدث الرسمي لوزارة التجارة أن المنشأة مسؤولة عن عملية التنظيم داخلها وفي حدود المكان الذي تشرف عليه، مضيفا أن المخالفات والرقابة ستكون شديدة.
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