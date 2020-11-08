شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مزايا «تطبيق التقاعد» بإصداره الجديد.. مرفق رابط التحميل والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت المؤسسة العامة للتقاعد مزايا تطبيق التقاعد بإصداره الجديد، ومنها تنفيذ كافة الخدمات الإلكترونية، وإصدار البطاقة التقاعدية.

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ومن المزايا أيضا للتطبيق الجديد الاطلاع على أخبار المؤسسة وإصداراتها، والاطلاع على البيانات والمعلومات الشخصية، وكذلك التواصل والدعم الفوري.

وتابعت المؤسسة العامة للتقاعد، أنه يمكن تحميل وتثبيت التطبيق الجديد من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).