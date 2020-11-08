«متحدث التجارة»: إلزام المتاجر بتمديد فترة التخفيضات وتوفير المنتج إلكترونياً

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
قال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة عبدالرحمن الحسين إن من الملاحظات على المنشآت التجارية المخالفة للإجراءات الاحترازية لتفادي انتشار فيروس كورونا عدم الالتزام بالطاقة الاستيعابية.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي المشترك أن من بين الملاحظات كذلك على المنشآت المخالفة، عدم إلزام الزوار والمتسوقين بالكمامات والتباعد، وعدم التزام العاملين بالإجراءات الوقائية.
وأكد أنه على كل منشأة أن تلتزم بالعدد المحدد داحل المحل التجاري وقياس درجة حرارة الزوار.
وأشار إلى أنه تم إلزام المنشآت التجارية بتمديد فترة التخفيضات وساعات العمل وتوفير المنتج إلكترونياً حتى لا يحدث ازدحام، لافتاً إلى غلق المنشأة في حال تكرار عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
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