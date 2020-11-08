شكرا لقرائتكم خبر عن هل يجب على المتعافين من «كورونا» أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية؟.. متحدث “الصحة” يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي أن المتعافين من فيروس كورونا عليهم أخذ تطعيم الأنفلونزا الموسمية.

وجدد “العبد العالي” خلال المؤتمر الصحفي المشترك حول آخر مستجدات فيروس كورونا، التأكيد على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة، وترك مسافة آمنة، وتهوية المكان.

وأضاف ، أن احتساب فترة العزل للمخالط اعتبارا من آخر لقاء مع المصاب بفيروس كورونا.