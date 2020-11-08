شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما» تحذر عملاء البنوك من رسائل نصية تستهدف الاحتيال والاستيلاء على بياناتهم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، تنبيهاً مهماً للعملاء بشأن رسائل نصية تستهدف الاحتيال عليهم.

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وحذرت “ساما” في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع” تويتر”، من الرسائل النصية والاتصالات التي تستهدف الاحتيال على العملاء والحصول على أموالهم وبياناتهم الشخصية.

وأكدت أنها لا تحتفظ بأي ودائع أو أموال تخص الأفراد ولا تقوم بإجراء عمليات نيابة عنهم أو لمصلحتهم.