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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإمارات أكبر مصدر للسياحة إلى المالديف والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 8 نوفمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
كشفت أرقام دائرة الهجرة في المالديف أن مواطني دولة الإمارات جاؤوا في المرتبة الأولى من حيث أكبر عدد من زوار الجزر منذ ان أعادت المالديف استقبال السياح الدوليين في يوليو 2020.
واوضحت الدائرة انه خلال الفترة بين 15 يوليو و30 سبتمبر 2020 اختار 2823 مواطناً إماراتياً جزر المالديف لقضاء عطلاتهم تلاهم الروس /2540/ فالأميركان "1798"ثم مواطنو المملكة المتحدة "1041".
وحسب "دناتا للسفريات" أثبتت العطلات إلى جزر المالديف أنها الأكثر شعبية هذا الصيف لدى المسافرين مواطني دولة الإمارات والمقيمين فيها، ويبدو أن هذا الاتجاه سيستمر طوال الفترة المتبقية من هذا العام كما أظهرت الحجوزات المسبقة لعطلة اليوم الوطني وعطلات الشتاء وغيرها.
وذكرت إيميلي جنكينز رئيسة العطلات في "دناتا للسفريات" ان جزر المالديف حافظت على مركزها ضمن قائمة أفضل خمس وجهات لقضاء العطلات للمسافرين من الإمارات ،متوقعةً أن سيستمر هذا الاتجاه .
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