"حانون"... إسرائيل تدشن مستوطنة جديدة في غلاف غزة

وأفادت القناة العبرية "السابعة"، ظهر اليوم الأحد، بأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، قد أعلن عن تدشين مستوطنة جديدة في منطقة غلاف غزة، مدعيا أنه خبر سار لبلاده، ونبأ عظيم لمستوطني الغلاف.
وشدد نتنياهو على أن بلاده ستقوم بتطوير المنطقة الجنوبية، والتي يقصد بها منطقة غلاف غزة، المحيطة بقطاع غزة، بما في ذلك القرى الصغيرة والكيبوتسات.
وأكد الإعلامي الإسرائيلي، متان تسوري، في تغريدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، أن المستوطنة الجديدة سيطلق عليها، مؤقتا، اسم "حانون"، حتى يتم تدشين اسم جديد لها من قبل المستوطنين أنفسهم للسكن فيها، وتضم مئات المنازل.
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