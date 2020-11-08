رئيس الحكومة المغربية: الخطاب الملكي يبرز مكتسبات قضية الصحراء خلال السنوات الأخيرة

ونقلت صحيفة "الصباح" المغربية تصريحات العثماني الذي قال إن "من بين هذه المكتسبات التي اكتست طابعا دبلوماسيا، خاصة بعد رجوع المغرب إلى الاتحاد الإفريقي، تلك المسجلة، أساسا، على مستوى قرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص هذه القضية، وسحب مزيد من الدول لاعترافها بالجمهورية الوهمية، وكذا فتح العديد من الدول لقنصلياتها في الأقاليم الجنوبية للمملكة".
وأضاف العثماني أن "الأمر يتعلق أيضا بمكتسبات ذات طابع اقتصادي وتنموي، تحققت في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية، وتتمثل، على الخصوص، في إطلاق العديد من الاستثمارات والبنيات التحتية والمشاريع الكبرى في هذه المنطقة".
وأشار رئيس الحكومة إلى أن الخطاب الملكي تطرق في هذا الصدد إلى ميناء الداخلة، وإلى العديد من المشاريع الفلاحية المرتبطة بالاقتصاد الأزرق والسياحة التي ستعطي دفعة قوية للتنمية بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
كما أبرز العثماني دعوة جلالة الملك في خطابه السامي إلى الوفاء لروح المسيرة الخضراء، وما يتطلبه من تعبئة وطنية وانخراط، مؤكدا أن الشعب المغربي معبأ وراء جلالته للدفاع عن حقه في صحرائه باستمرار ودون توقف.
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