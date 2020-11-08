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وذكرت الصحيفة، الناطقة باللغة الإنجليزية، أن الولايات المتحدة تقدم حاليا لإسرائيل 3.8 مليار دولار، سونيا، كجزء من برنامج مساعدات عسكرية لعشر سنوات كاملة، بقيمة 38 مليار دولار، تم توقيعه في عام 2016 قبل وقت قصير من مغادرة الرئيس باراك أوباما لمنصبه.
وأشارت إلى أنه رغم توقيع مذكرة التفاهم في عام 2016، فإنها لم تدخل حيز التنفيذ إلا في نهاية عام 2018.
وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، مساء أمس السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد، بعدما حصل بايدن على أصوات من المجمع الانتخابي مكنته من الفوز، ليصبح الرئيس الـ46 للولايات المتحدة الأمريكية.
كانت هذه تفاصيل خبر في أقرب وقت... مصدر أمني إسرائيلي: نناقش برنامج المساعدة العسكرية مع إدارة بايدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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