الصحة الكويتية: على هؤلاء عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى

وقالت الوزارة في بيان لها على تويتر إن مرضى الربو والجهاز التنفسي عليهم عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة القصوى.

وعللت الوزارة قائلة: إن البلاد تشهد خلال هذه الأيام تغيرات وتقلبات بالطقس وهطول للأمطار، حيث تعتبر هذه التغيرات من مهيجات الربو والمشاكل التنفسية.

ونشرت الوزارة مجموعة من التعليمات والنصائح تدعو من خلالها أن يحمل مرضى الربو والجهاز التنفسي موسع الشعب الهوائية "البخاخ" في كل الأوقات، على أن يكون استخدامه عند الضرورة في حال وصفه الطبيب لك.

وبحسب "القبس الكويتية" فقد طالبت الوزارة بضرورة التوجه على الفور إلى أقرب مركز صحي أو مستشفى في حال عدم الاستجابة للبخاخ الاسعافي وكانت الأعراض شديدة.

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وكانت مصادر صحية كويتية قد أكدت انخفاض نسبة إشغال أسرة العناية المركزة المخصصة لمرضى كورونا في المستشفيات منذ منتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وبحسب "القبس" الكويتية قالت المصادر إن نسبة إشغال أسرّة الأجنحة المخصصة لمرضى كورونا انخفضت إلى 16% الشهر الماضي، بعد أن بلغت 28% خلال سبتمبر/ أيلول الماضي.

يذكر أن وزارة الصحة الكويتية كانت قد أعلنت نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي تسجيل 682 إصابة بكورونا، فضلا عن تعافي 620 مريضا، لافتة إلى أن إجمالي الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 122317؛ منها 749 وفاة و113391 حالة شفاء.