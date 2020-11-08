الملك سلمان يلقي بيانا مهما الأربعاء

وبحسب تصريحات رئيس مجلس الشورى السعودي، الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، لوكالة الأنباء السعودية (واس)، فإن الملك سلمان سيتناول في خطابه المقام عبر الاتصال المرئي سياسة المملكة الداخلية والخارجية ومواقفها تجاه أهم القضايا الاقليمية والدولية.

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كما أكد آل الشيخ أن "الخطاب الملكي الكريم يعد منهاج عمل وخارطة طريق للمجلس وأعضائه يستنير بها في دراساته للموضوعات التي تندرج ضمن صلاحياته واختصاصاته وصولا إلى القرارات الرشيدة التي تسهم في الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية ومؤسساتها، وتطوير الأنظمة وتحديثها".

وتابع أن الخطاب يشكل "منهاج عمل للأجهزة الحكومية في الدولة، بما يحتويه من مضامين حكيمة يسترشد بها حول توجهات الدولة في الداخل والخارج ورؤيتها في الحاضر والمستقبل".

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وأشار رئيس مجلس الشورى السعودي إلى أن "خطاب خادم الحرمين الشريفين يأتي في وقت مهم جدا وتترقبه الكثير من الدوائر السياسية والاقتصادية لاعتبارات عدة، في مقدمتها مكانة الملك سلمان الكبيرة والمؤثرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ومكانة المملكة باعتبارها دولة كبيرة ومحورية على المستوى العالمي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لهذا العام 2020، والتي تعد أكثر المجموعات الدولية تأثيرا وأهمية في المجال الاقتصادي والمالي العالمي".

وكانت المملكة العربية السعودية، أعلنت في شهر سبتمبر/ أيلول، أن قمة زعماء دول مجموعة العشرين ستعقد بشكل افتراضي في موعدها المحدد يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وقالت الحكومة السعودية في بيان، إن "القمة ستركز على حماية الأرواح واستعادة النمو من خلال التعامل مع الجائحة وتجاوزها، والتعافي بشكل أفضل من خلال معالجة أوجه الضعف التي اتضحت خلال الجائحة وتعزيز المتانة على المدى الطويل"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".