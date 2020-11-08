القاهرة - سبوتنيك. وأكد لودريان في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، خلال زيارته القاهرة، اليوم الأحد:
© Sputnik . Irina Kalashnikova
وأضاف أن "المسلمين في فرنسا جزء من تاريخ وهوية البلاد، ونكافح الإرهاب وتحوير الدين والتطرف".
وحول دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية، قال لودريان "ندين هذه الحملات، وهذا الحقد والكراهية من قبل البعض ضد فرنسا قد يترجم إلى عنف".
وتابع "طالبنا من السفارات تنبيه الفرنسيين والحذر وعززنا الأمن في عدد من السفارات والمدارس".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية الفرنسي يحمل رسالة لشيخ الأزهر بشأن احترام باريس للدين الإسلامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.