وزير الخارجية الفرنسي يحمل رسالة لشيخ الأزهر بشأن احترام باريس للدين الإسلامي

القاهرة - سبوتنيك. وأكد لودريان في مؤتمر صحفي مع نظيره المصري، سامح شكري، خلال زيارته القاهرة، اليوم الأحد:

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"نكن احترامًا عميقًا للإسلام، وهذه رسالة أحملها خلال لقاء شيخ الأزهر".

وأضاف أن "المسلمين في فرنسا جزء من تاريخ وهوية البلاد، ونكافح الإرهاب وتحوير الدين والتطرف".

وحول دعوات مقاطعة المنتجات الفرنسية، قال لودريان "ندين هذه الحملات، وهذا الحقد والكراهية من قبل البعض ضد فرنسا قد يترجم إلى عنف".

وتابع "طالبنا من السفارات تنبيه الفرنسيين والحذر وعززنا الأمن في عدد من السفارات والمدارس".