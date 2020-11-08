شكري: نأمل أن تكون إدارة بايدن شريكا فاعلا في مواجهة تحديات المنطقة

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وقال شكري خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي بالقاهرة: "تربطنا علاقات ثنائية مع الولايات المتحدة وستستمر في عهد الرئيس المنتخب جو بايدن، ومستمرون في تعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة لأهميتها في تحقيق الاستقرار بالشرق الأوسط".
وأوضح شكري "تعاملنا مع إدارات جمهورية وديمقراطية سابقة وكان التعامل قائم على المصالح المشتركة، ونتمنى أن تكون إدارة بايدن شريك فاعل في مواجهة التحديات في المنطقة".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن بلاده وجهت التهنئة للرئيس الأمريكي المنتخب، موضحا "نريد العمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة والتعاون في عدة قضايا، أهمها المناخ والصحة والأمن ومكافحة الإرهاب".
وكانت وسائل إعلام أمريكية أعلنت، مساء أمس السبت، نقلا عن مراكز أبحاث مختصة، انتصار مرشح الحزب الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الرئاسية، ليكون الرئيس الأمريكي الجديد، بعدما حصل بايدن على أصوات من المجمع الانتخابي مكنته من الفوز، ليصبح الرئيس الـ 46 للولايات المتحدة الأمريكية.
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