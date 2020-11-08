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وردا على سؤال حول مدى الحيز الذي تشغله العلاقة الأمريكية بإسرائيل وأثرها على الانتخابات الأخيرة، قال السفير السابق شابيرو، إن الانتخابات الأمريكية هذه المرة كانت تتمحور حول شؤون أمريكية داخلية، وليست حول السياسة الخارجية لواشنطن.
وأكد أن المحور الأساسي هو فشل تعامل إدارة البيت الأبيض الحالية مع جائحة كورونا، وكذلك ما ترتب على هذه الأزمة من تداعيات اقتصادية، دفعت الكثير من الأمريكيين إلى سوق البطالة ومنهم من خسر كل شيء حتى بيته.
كانت هذه تفاصيل خبر السفير الأمريكي السابق في إسرائيل: بايدن سيعيد حل الدولتين إلى الطاولة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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