مؤشر سوق الأسهم السعودية يرتفع بشكل طفيف مع انتعاش لشركات الطاقة

موسكو - سبوتنيك. وبحسب صحيفة "الاقتصادية"، افتتح السوق تداولات جلسة اليوم عند 8065 نقطة؛ وبلغ حجم التداول، حتى اللحظة، نحو 224.373 مليون سهم، بقيمة 5.744 مليار ريال (1.531 مليار دولار أمريكي).
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وبالنسبة لقطاع الطاقة، فقد ارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (شركة البتروكيماويات السعودية الضخمة) التي تعرف اختصارا باسم "سابك" بـ 2.11 بالمئة، وسهم عملاق النفط السعودي (أرامكو السعودية) بنحو 0.29 بالمئة.
وكانت الأسهم السعودية ارتفعت، خلال الأسبوع الماضي، بنحو 181 نقطة وبنسبة 2.3 بالمئة؛ لتغلق عند 8089 نقطة.
وصعد مؤشر "إم تي 30"، الذي يقيس أداء الأسهم القيادية، 24 نقطة وبنسبة 2.2 بالمئة.
وعلى الرغم من الارتفاع، خلال الأسبوع الماضي، لم يعوض خسائر الأسبوع السابق، التي بلغت حوالي 7 بالمئة؛ غير أنها اعتبرت أفضل مكاسب أسبوعية منذ منتصف أيلول/سبتمبر الماضي.
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